Calciomercato Inter, porte girevoli: Handanovic ko, Padelli non convince e l’idea Viviano…

Una prestazione che non ha convinto.

La prova offerta da Daniele Padelli in occasione della sfida andata in scena ieri sera a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli e l’infortunio alla mano sinistra occorso a Samir Handanovic avrebbe indotto l’Inter a valutare un’eventuale alternativa tra gli svincolati.

Per questo motivo, la società meneghina sarebbe pronta ad ingaggiare Emiliano Viviano, che ha già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2011-2012 – senza però mai esordire in campionato a causa della rottura del legamento crociato – prima di approdare in quel di Palermo. In particolare, secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, l’estremo difensore classe 1985 nella giornata di oggi sosterrà le visite mediche di rito e alcuni test per capire il suo stato di forma. E in caso di esito positivo il club di Suning potrebbe tesserarlo nell’immediato.

D’altra parte, i tempi di recupero per quanto concerne l’infortunio alla mano di Handanovic restano incerti. Il rischio è che possa restare fermo ai box ancora per tre settimane. Seguiranno aggiornamenti…