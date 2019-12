Calciomercato Inter, obiettivo Vidal: c’è la svolta, pronta l’offerta al Barcellona. Cifre e dettagli

E’ l’obiettivo numero uno dell’Inter di Antonio Conte.

Stiamo parlando di Arturo Vidal. Nonostante le dichiarazioni di rito rilasciate di recente dal centrocampista classe 1987 (LEGGI QUI), pupillo del tecnico originario di Lecce che lo ha già allenato alla Juventus, il suo futuro potrebbe essere ancora una volta in Italia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto ben dodici milioni di euro, con l’obiettivo di convincere il Barcellona a lasciare partire il calciatore cileno.

La grande novità è che la famiglia Zhang avrebbe autorizzato l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio a presentare l’offerta in questione e “ad allontanarsi dalle secche del prestito fine a se stesso”, si legge. Ragion per cui, la trattativa potrebbe adesso decollare e concretizzarsi con una cessione a titolo definitivo. D’altra parte, i blaugrana continuano ad avere la necessità di far cassa per ridurre il deficit di quasi 150 milioni di euro.

Una mossa che va di pari passo al pressing da parte dell’Inter ed al possibile approdo in quel di Milano anche di Dejan Kulusevski, giovane talento classe 2000 di proprietà dell’Atalanta ed in prestito al Parma, mentre per la fascia sinistra gli occhi restano puntati su Marcos Alonso. Per quanto concerne il vice-Lukaku, invece, i nomi restano sempre quelli di Fernando Llorente e di Olivier Giroud. Tutti innesti che andrebbero a migliorare la rosa già a disposizione di Conte in vista del duello-scudetto con la Juventus.