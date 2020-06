Calciomercato Inter, Moratti: “Lautaro al Barcellona? C’è un certo Messi che non è male”

Il pensiero di Angelo Moratti.

Con la cessione di Mauro Icardi al PSG per una cifra pari a 50 milioni più bonus, l’Inter ha accumulato un ottimo tesoretto da investire durante la prossima sessione di calciomercato estivo: secondo le recenti indiscrezioni, i nerazzurri vorrebbero puntare sui giovani talenti della Serie A, investendo dunque su Sandro Tonali del Brescia e su Marash Kumbulla dell’Hellas Verona.

Calciomercato Inter, Margiotta: “Kumbulla straordinario anche a livello mentale”

La questione più bollente del mercato nerazzurro è però quella relativa al futuro di Lautaro Martinez, che dopo la definitiva esplosione durante la stagione attuale, ha attirato su di sé l’attenzione dei top club europei: tra questi, in pole sembra esserci il Barcellona, intenzionato a pagare la clausola dell’attaccante argentino pari a 111 milioni di euro. In caso di partenza del Toro, l’Inter potrebbe poi affidarsi all’esperienza di Edinson Cavani, ormai destinato a lasciare il Paris Saint-Germian anche per la presenza di Icardi in rosa.

Calciomercato Inter, Foschi: “Cessione Lautaro? Lukaku-Cavani sarebbe la coppia più forte in Italia”

Tuttavia è sempre complicato privarsi del giocatore più talentuoso presente nella rosa a disposizione di Antonio Conte, e per questo motivo l’Inter potrebbe anche decidere di trattenere Lautaro per farlo diventare un vero e proprio pilastro della squadra. Ad avallare tale ipotesi è intervenuto l’ex presidente dei nerazzurri, Angelo Moratti, che ha espresso la sua opinione in merito alla possibile cessione di Martinez ai microfoni di Cadena Ser Catalunya:

“L‘intenzione dell’Inter è quella di trattenere Lautaro. È un calciatore con un grande potenziale, ma tutto dipenderà ovviamente dalla volontà del giocatore e Lautaro è molto a suo agio all’Inter. Alla fine, comunque, dipende anche dall’offerta del Barcellona. Certo, poter giocare a fianco di Leo Messi è sempre una motivazione per qualsiasi giocatore ambizioso. Eventuali scambi? C’è un certo Messi che non è male. È sempre stato strettamente legato a Barcellona, è un sogno per molti, ma è un sogno impossibile. Non sono riuscito a concretizzarlo quando poteva essere il momento, ancora oggi non so se ci riuscirei”.

Infine, sul potenziale acquisto di Arturo Vidal: “Ha un grande carattere e potrebbe essere un buon calciatore per qualsiasi squadra“.