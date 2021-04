Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: il rinnovo potrebbe non bastare. E’ lui il big da sacrificare? I dettagli

La situazione sul rinnovo dell’attaccante argentino.

La Lu-La potrebbe presto dividersi e l’indiziato numero uno ad essere sacrificato sarebbe l’attaccante argentino,Lautaro Martinez. E’ il numero 10 infatti il giocatore dell’Inter che ha ricevuto più richieste in vista della prossima estate secondo quanto afferma il noto quotidiano sportivo Tuttosport. Il calciatore, che ha cambiato procura recentemente, vede già il suo nuovo agente Camano al lavoro per assistere l’attaccante sudamericano entro fine stagione alla firma del rinnovo di contratto da 4,5 milioni di euro a stagione. Un prolungamento di contratto che però potrebbe non rendersi necessario per questioni di bilancio: pare infatti che l’Inter debba cedere almeno un big per risanare i conti e l’argentino sembrerebbe il giocatore che, da solo, potrebbe sistemare i conti societari.

Club nerazzurro che ha in casa la soluzione di mercato per sostituire l’attaccante argentino con il trentaduenne attaccante cileno Alexis Sanchez, alternativa che il tecnico Antonio Conte ha già più volte considerato nel corso di questa stagione, pago anche della tecnica e dell’esperienza in campo internazionale del sempreverde Nino Maravilla, con la capacità indiscussa di saper spostare gli equilibri della gara da parte dell’ ex Barcellona, Arsenal e Manchester United. Seguiranno aggiornamenti.