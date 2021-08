Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid punta Lautaro: rifiutata la prima offerta

L'attaccante nerazzurro è diventato l'obiettivo numero uno dei colchoneros

Sirene estere per Lautaro Martinez, finito nel mirino dell'Atletico Madrid e divenuto obiettivo numero uno del club in virtù delle grosse difficoltà legate all'approdo di Antoine Griezmann in Spagna. Secondo quanto riportato da TNT Sports, il club iberico starebbe monitorando l'evolversi della situazione in casa Inter relativa al futuro dell'argentino.