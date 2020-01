Calciomercato Inter, la Roma ci riprova per Politano? L’attaccante torna della Capitale. E quel like galeotto…

Matteo Politano è tornato a Roma… di nuovo.

L’attaccante di proprietà dell’Inter, non convocato da Antonio Conte per la trasferta di Lecce, nella serata di ieri ha preso un aereo per sbarcare ancora una volta nella Capitale. Una notizia che ha scatenato inevitabilmente il solito tam-tam sui social: visite mediche? Firma imminente con la Roma? Primo allenamento a Trigoria? A quanto pare nulla di tutto ciò, almeno per adesso. Il classe 1993 sarebbe tornato in quel di Roma, infatti, solo per motivi personali. Pare che comunque il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi stia lavorando per provare a riaprire la trattativa con il club meneghino, considerata soprattutto la volontà da parte del calciatore di vestire la maglia giallorossa già a partire dalla sessione invernale di calciomercato.

Per questo motivo, Politano starebbe continuando a pressare Beppe Marotta e Piero Ausilio, mentre il dirigente ex Torino – nonostante le dichiarazioni di rito – starebbe cercando di convincere la dirigenza nerazzurra a lasciarlo partire in prestito fino a giugno. La distanza tra le due società però è ancora ampia: Marotta continua a chiedere l’obbligo di riscatto, Petrachi invece si fermerebbe ad un prestito con diritto. Chi non approderà certamente alla corte di Conte è, invece, Leonardo Spinazzola.

Dopo l’ottima prestazione offerta dall’ex Atalanta e Juventus contro il Genoa, i social si sono scatenati ricordando il mancato trasferimento dell’esterno originario di Foligno all’Inter a causa di alcuni dubbi sulla condizione fisica del giocatore stesso. Tra i tanti meme pubblicati, quello che ha fatto più rumore arriva dalla pagina “Gli Autogol”: un meme che ritrae Messi e la scritta “Quando sei interista e vedi giocare 90 minuti a Spinazzola”. Il post ha ricevuto migliaia di like tra i quali anche quello di Matteo Politano. Un ‘mi piace’ interpretato dai supporter dell’Inter come polemico, visto che il mancato trasferimento del terzino ha fatto saltare il suo passaggio in giallorosso.

Il like adesso sembra sparito, probabilmente il giocatore è stato richiamato dalla società a causa dei numerosi commenti negativi da parte dei tifosi interisti.

Politano vuole la Roma, Petrachi ci sta lavorando.