Calciomercato Inter, idee Mancini e Pessina se parte un altro big: la situazione

Ieri l’agente Giuseppe Riso è passato in sede: è probabile che l’Inter abbia preso informazioni sulla situazione dei due giocatori

Nella giornata di ieri, Giuseppe Riso - agente fra gli altri di Radu , Sensi , Dimarco e Salcedo - ha raggiunto la sede dell' Inter . "Di quale giocatore abbiamo parlato? Abbiamo parlato di un nome nuovo, non di quelli che ci sono già", sono state le sue parole dopo l'incontro con la dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", a Beppe Marotta e Piero Ausilio piace da tempo sia Matteo Pessina , sia Gianluca Mancini . "Ed è probabile che l’Inter abbia preso informazioni sulla situazione dei due giocatori di Roma e Atalanta", scrive la Rosea.

LA SITUAZIONE -Mancini nel fine settimana incontrerà Tiago Pinto: la volontà della Roma, infatti, resta quella di rinnovargli il contratto, pronta a raddoppiare l'ingaggio. L'Inter resta alla finestra, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile per Skriniar. Per quanto riguarda Pessina - salito agli onori della cronaca dopo il gol-vittoria messo a segno a Euro 2020 contro il Galles - si tratterebbe di un vero e proprio sondaggio. Il centrocampista dell'Atalanta potrebbe diventare più di un'idea qualora il club meneghino dovesse liberarsi di un paio di esuberi in mediana.