Calciomercato Inter, i ricordi di Yaya Touré: “Mancini mi voleva in nerazzurro, voglio giocare ancora. Mi piace la Serie A, i soldi…”

Una carriera di altissimo profilo spesa tra vari top club europei.

Yaya Touré è stato a lungo considerato da addetti ai lavori, media e operatori di mercato tra i calciatori in assoluto più forti e completi nel suo ruolo.

Fisicità, prestanza atletica, intelligenza calcistica, tecnica invidiabile e visione di gioco. Prototipo di centrocampista globale, capace di egemonizzare entrambe le fasi di gioco in virtù di una straordinaria versatilità. Top player pluridecorato con le maglie prestigiose di Barcellona, Manchester City e Olimpiakos, vincitore della Coppa d’Africa nel 2015 con la Costa d’Avorio e miglior calciatore africano dal 2011 al 2014. Playmaker e schermo davanti la difesa, talvolta trequartista, mezzala all’occorrenza, Yaya Touré ha interpretato con crismi di eccellenza qualsiasi tipo di mansione in zona nevralgica. Oggi, da calciatore svincolato, l’ex Barcellona sogna ancora di giocare un biennio ad alti livelli e strizza l’occhio alla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW.

“La mia carriera non andrà avanti per sempre ma so di avere ancora una o due stagioni dove dare e fare qualcosa di importante. Mi piacerebbe giocare in Italia perché non ci ho mai giocato, oppure tornare in Francia o Inghilterra, dove ho grandi ricordi. Sono pronto per ogni sfida che la Serie A mi porrà davanti. Non è una questione di soldi. This is about football. E’ perché voglio giocare, perché posso giocare. Se è vero che sono stato vicino all’Italia in passato? Sì, lo confermo. Quando Mancini era all’Inter, e giocavo al Manchester City, è vero che ci fu un approccio ma poi le cose sono andate in un’altra direzione“