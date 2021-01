Calciomercato Inter, frenata Psg per Eriksen: spunta il Valencia e i nerazzurri…

Resta tra i più caldi l’argomento Christian Eriksen in casa Inter.

Dopo essere approdato in nerazzurro durante mercato invernale della scorsa stagione come il campione per completare la rosa, esattamente un anno dopo, Christian Eriksen, è vicino a lasciare Milano con tanti rimpianti. Gli estimatori non mancano, ma di certo la dirigenza dell’Inter non ha alcuna intenzione di svendere il danese.

Inter, summit di mercato: Conte e la dirigenza a lavoro con Zhang. Eriksen e Nainggolan i nodi da sciogliere

Oltre al Psg che da tempo vorrebbe mettere le mani sul fantasista classe ’92, nelle ultime ore ci sarebbe stato l’interessamento del Valencia che vorrebbe un rinforzo di caratura per riscattare un inizio di stagione tutt’altro che semplice.

Gli esperti di calciomercato a Sky Sport, hanno avuto modo di affrontare la questione Eriksen: “Dipenderà tutto dalle occasioni che nasceranno. Quello che è certo è che il club nerazzurro non vuole fare una minus valenza, il club ha pagato il cartellino. A quel punto si penserebbe ad un prestito con prestito di riscatto, come formula e il riscatto dovrebbe essere alto, pari al valore del giocatore. Difficile che si arrivi ad uno scambio immediato del cartellino”.

Calciomercato Inter, il futuro di Eriksen: il PSG sull’ex Tottenham, Marotta punta il Papu Gomez

Con la firma di Pochettino con il Psg le opportunità di vedere il danese a Parigi si sarebbero ulteriormente ridotte, con il tecnico argentino che dai tempi del Tottenham non considera Eriksen un giocatore utile per fare il definitivo salto di qualità.