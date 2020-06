Calciomercato Inter, Foschi: “Cessione Lautaro? Lukaku-Cavani sarebbe la coppia più forte in Italia”

I pensieri di Rino Foschi.

Dopo quasi tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, finalmente il calcio italiano è pronto per ripartire, e nel mese di giugno inizieranno nuovamente le sfide di Serie A e Serie B. Le gare di campionato non sono mancate soltanto ai tifosi, ma anche agli addetti ai lavori come Rino Foschi, ex direttore del Palermo, che durante un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW ha sottolineato quanto ha sofferto durante questi mesi vissuti senza calcio: “Ora come ora sto come Zac che quando era senza squadra era fisso sul mare che contava le onde. E’ triste senza calcio, sono appassionato del mio lavoro. A casa sto male. Mi devo adattare a certe cose, ma la passione c’è ed è tanta e con l’esperienza posso dire ancora qualcosa“.

La Serie A riprenderà a breve, e la maggior parte della gare sarà giocata la sera considerate le alte temperature che si raggiungono in Italia durante i mesi estivi: “Questa ripresa è giusto ci sia. La maggior parte della gare è importante è che venga giocata in orari in cii non ci sia il caldo che ti fa soffocare. La parte fisica farà la differenza e in notturna esprimi la tua forza come organico. Il campionato è una cosa che si fa solo perché si deve fare, però è fermo da più di due mesi, si parte in un certo momento e si finisce in un altro modo, c’è la paura nei giocatori anche se sono convinto che sia sparito tutto. E’ un campionato anomalo, speriamo che si finisca tutto e si vada avanti. Playoff e algoritmo? Non andiamo a inventare certe cose che poi porterebbero ad avere più o memo vantaggi. Due mesi fa avrei aspettato perché il calcio senza pubblico non mi piace ma bisogna fare così, tra l’altro ci sono anche dei diritti tv da discutere. Ora è un calcio di interessi non c’è più il presidente che faceva tutto con passione. Adesso ci sono americani, giapponesi, gruppi stranieri. E l’importante è non rimetterci e fare buone gestioni“.

Infine Foschi ha espresso la sua opinione in merito alle possibili mosse in entrata e uscita dell’Inter durante la prossima sessione di calciomercato, concentrandosi sul possibile acquisto di Edinson Cavani e la cessione di Lautaro Martinez al Barcellona: “Cavani in nerazzurro? Sarebbe un colpo. So che giocatore e che ragazzo è. Se va via Lautaro e hai la possibilità di fare la coppia Lukaku-Cavani c’è da divertirsi. E’ un duo straordinario. Si integrano molto bene: quando avevo Cavani a Palermo poteva e può ancora fare tuttora tutti i ruoli. Prima punta, seconda punta, centrocampista, trequartista, aiuta i centrocampista. Se Lukaku lo accoppi con Cavani che gli gira intorno e che ha gamba e intuizioni… Non c’è nulla da scoprire. Sarebbe la coppia più forte in Italia. Lautaro? Dipende da lui. L’Inter prenderebbe dei soldi, tra lui e Icardi. Centossessanta-centosettanta milioni e prenderebbe Cavani a parametro zero e poi potresti andare magari anche su Tonali. ‘Sfrutti’ due anni Cavani e completi la rosa. Ausilio e Marotta sanno come fare“.