Calciomercato Inter, è fatta per Vidal: stasera l’arrivo del cileno in Italia. I dettagli dell’accordo

E’ pronto a tornare a giocare in Italia.

Stiamo parlando di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, salvo inattesi colpi di scena, sarà un nuovo giocatore dell’Inter. E in serata potrebbe già atterrare in quel di Milano (o al massimo lunedì). Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore – che potrebbe svolgere le consuete visite mediche di rito già nella giornata di domani – firmerà un contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi due anni, con opzione per il terzo: un biennale da sei milioni di euro. L’intesa tra Inter e Barcellona, d’altra parte, è stata ormai raggiunta: la società di Suning verserà nelle casse dei blaugrana un milione di euro più bonus.

Vidal, dunque, si appresta ad iniziare una nuova avventura in Serie A, dove ritroverà Antonio Conte. Un rapporto di stima, rispetto ed ammirazione reciproca che non è mai passato inosservato. Con il tecnico originario di Lecce, il classe 1987 ha disputato la sua stagione migliore, siglando ben undici reti in campionato con la maglia della Juventus. Ragion per cui, già nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, Vidal sembrava vicino all’approdo all’Inter. Un trasferimento che si concretizzerà nelle prossime ore.