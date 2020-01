Calciomercato Inter, Ausilio scopre le carte: “Tutto su Eriksen e Moses. Petrachi? Serve rispetto”

Piero Ausilio svela le sue carte.

Dopo il pareggio contro il Lecce e la vittoria della Juventus contro il Parma, l’Inter è scesa a -4 dal primo posto, e avrà bisogno dei giusti rinforzi chiesti da Antonio Conte per ritrovare l’esplosività della prima parte della stagione e continuare la lotta a distanza con i bianconeri.

A parlare delle possibili operazioni in entrata (tra cui spiccano i nomi di Moses, esterno del Chelsea, e di Eriksen, talento cristallino del Tottenham) è intervenuto il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Spinazzola–Politano? Posso dire che queste saranno le ultime parole del nostro club in merito, per noi è un argomento chiuso. Il cortocircuito di cui parla il direttore sportivo della Roma? Probabilmente lui lo conosce bene, è una situazione in cui si è trovato spesso soprattutto quando si parla di conferenze stampa ed interviste. Sarà lui la persona più adatta a spiegare cos’è un cortocircuito. Per tranquillizzarlo posso dire che come Inter siamo tutti allineati, quando inizia una negoziazione è perché tutte le componenti sono d’accordo, quindi quella tecnica e quella finanziaria. Quando andiamo a trattare un giocatore lo facciamo perché Conte, Ausilio, Marotta e il presidente sono d’accordo e allineati. Se questo è un pensiero che il direttore sportivo della Roma non ha è problema suo, io dico solo che tra colleghi serve educazione, rispetto e professionalità, oltre che guardare in casa propria. Io parlo di Inter, non di Roma e vorrei che i colleghi di altri club si occupassero dei problemi loro. Per noi sono tutte situazioni vissute in armonia. Moses? Non lo so, sono valutazioni che stiamo facendo in queste ore. E’ un’idea, c’è un principio di accordo col Chelsea che si è reso disponibile, stiamo valutando e può essere un’opportunità ma visti i tempi meglio aspettare. Eriksen? Giocatore importantissimo, ha attirato le attenzioni delle big europee vista la sua situazione contrattuale. Ci stiamo provando, ci siamo presentati in modo ufficiale al Tottenham, abbiamo fatto un’offerta e aspettiamo, vediamo se potrà andare in porto ma è difficile proprio perché è un grandissimo giocatore ed è normale che in tanti ci pensino. Ci giocheremo le nostre carte e faremo il massimo“.