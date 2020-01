Calciomercato, Inter attenta! Il Manchester City piomba su Skriniar. I dettagli

Sirene inglesi per Milan Skriniar.

Il difensore numero 37 dell’Inter è ormai punto fermo del reparto arretrato di Antonio Conte, che dopo il successo al San Paolo contro il Napoli per 1-3 condivide il primato in classifica di Serie A con la Juventus. Come riporta il Daily Mirror, noto tabloid inglese, Skriniar però sarebbe finito nel mirino del Manchester City.

Guardiola sarebbe intenzionato a rafforzare il reparto difensivo dei Citizen nel corso della finestra di calciomercato invernale colpito da diversi infortuni e dallo stop di Laporte, il centrale slovacco sarebbe il primo indiziato a vestire la maglia del City, in cima alla lista dei desideri di Pep. La dirigenza del Manchester City, inoltre, sembrerebbe disposta a tutto pur di accontentare il proprio tecnico e avrebbe deciso di destinare un’importante somma di sterline da spendere a gennaio. L’Inter è avvisata: il City è pronto all’assalto di Skriniar ma solo un’irrinunciabile offerta economica potrebbe convincere mister Conte e l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta a privarsi a stagione in corso del difensore centrale, accostato anche a Barcellona e Real Madrid.

