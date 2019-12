Calciomercato Inter, affare Vidal: la richiesta del Barcellona e la strategia di Marotta. L’alternativa al cileno…

Arturo Vidal e l’Inter, una trattativa che può concretizzarsi già a gennaio.

Il club meneghino in queste ore starebbe accelerando per portare alla corte di Antonio Conte il centrocampista cileno di proprietà del Barcellona. Beppe Marotta avrebbe già ricevuto l’ok da parte del giocatore. Dunque, adesso, dovrà convincere il club di Josep Maria Bartomeu a far scendere il prezzo attuale del cartellino: venti milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo elevata dall’amministratore delegato nerazzurro, disposto a versare nelle casse dei blaugrana circa 12 milioni di euro. La base per trattare però c’è. Per questo motivo, in casa Inter filtrerebbe un cauto ottimismo, considerata la volontà del classe ’87 di tornare a lavorare con Conte, nonché agli eccellenti rapporti con il Barça, interessata a diversi calciatori nerazzurri: Lautaro Martinez, Stefano Sensi e Milan Skriniar. Una trattativa che i dirigenti dell’Inter non hanno fretta di chiudere, visto l’immediato rientro dello stesso Sensi e di Nicolò Barella.

Nel caso in cui Arturo Vidal non dovesse approdare in quel di Milano, l’Inter avrebbe già pronta l’alternativa: stiamo parlando di Nahitan Nandez, centrocampista in forza al Cagliari che in passato ha militato nel Boca Juniors. Anche in quei tempi il club meneghino l’aveva messo nel mirino. Un affare che potrebbe definirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto, anche perché in estate Inter e Cagliari dovranno incontrarsi di nuovo per risolvere il caso Radja Nainggolan.

Ma non solo; a Marotta, inoltre, sarebbe stato offerto anche Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund con un contratto che scadrà nel 2021. Un giocatore in grado di giocare anche come centrale in una difesa a tre. Seguiranno aggiornamenti…