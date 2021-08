Calciomercato, il Chelsea non molla Lukaku: pronta nuova offerta all’Inter

Prosegue il corteggiamento del Chelsea: pronto a tornare alla carica con una nuova offerta

Il Chelsea non molla Romelu Lukaku, obiettivo numero uno dei Blues, decisi a riportare in Premier League il belga. Il club già fatto due tentativi ufficiali, inserendo nella trattativa anche il cartellino di Marcos Alonso per una valutazione complessiva di oltre 110 milioni di euro. Netto il "no" dell'Inter, deciso a non privarsi di un altro big dopo l'addio di Achraf Hakimi.

Il club inglese non ha intenzione di mollare e per, questo, sarebbe pronto ad aumentare l'offerta per i nerazzurri mettendo sul piatto 120 milioni di euro in totale. Una cifra importante che potreebbe far vacillare l'Inter che potrebbe spingere Zhang a lasciare l'ultima parola a Lukaku: rimasto non indifferente di fronte all’assoluta determinazione del club di Abramovich nel voler assicurarsi le sue prestazioni. Al Chelsea, Lukaku, percepirebbe inoltre un ingaggio superiore a quello attuale. Motivi che starebbero portando il belga a riflettere sulla possibilità di cedere alla corte dei Blues.