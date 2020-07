Calciomercato, clamoroso dalla Francia: l’Inter vuole strappare Osimhen al Napoli, la strategia nerazzurra…

Il Napoli, si sa, potrebbe portare a segno il colpo Victor Osimhen.

Nelle prossime ore l’attaccante 21enne nigeriano dovrebbe firmare il contratto che lo legherà agli azzurri a seguito dell’accordo già trovato tra il club di Aurelio De Laurentiis e il Lille, con il Napoli che dovrà versare nelle casse del club francese tra i 50 e i 60 milioni di euro. “Tutto è andato bene, c’è stata una sintonia totale – ha dichiarato un membro dell’entourage del giovane talento classe 1998 -. La decisione arriverà a breve. Gattuso gli ha fatto capire di volerlo e di credere molto nelle sue doti”.

Il condizionale, però, è d’obbligo. Secondo i media francesi, infatti, l’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta starebbe cercando di strappare Osimhen al Napoli. La società nerazzurra, nel dettaglio, sarebbe pronta a mettere sul tavolo ben 80 milioni di euro, così come riportato dal portale le10sport.com. La notizia, però, sembrerebbe non preoccupare De Laurentiis che ha messo in cassaforte l’assenso dell’attaccante: “La sua impressione è stata buona”, ha detto uno degli agenti del giocatore.