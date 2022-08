Beppe Accardi: “Fiordilino-Spal? È una possibilità. Club italiani e ipotesi CR7…”

“Inter e Lazio? Sul mercato da entrambe mi aspetto poco: hanno fatto ciò che dovevano fare. Ha cambiato diversi calciatori e preso elementi funzionali alla logica di Sarri. Vedo più facile l’affare Acerbi. Mi sembra che ci sia anche una forte volontà del calciatore. Fiordilino? Hanno preso un allenatore molto preparato. Sembra che il tecnico sia determinato. Se riusciranno a fare lavorare l’allenatore il Venezia lotterà per la promozione. Per quanto riguarda il futuro di Luca stiamo valutando: dipenderà da tante situazioni, abbiamo avuto delle richieste. Vedremo cosa accadrà la prossima settimana. Spal? È una possibilità. Le squadre italiane non credo siano disposte a spendere per Cristiano Ronaldo. A meno che a capo non ci siano dei pazzi…"