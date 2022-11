Bayern Monaco-Inter, Inzaghi: “Passati in un girone difficile. Rigore? L’arbitro…”

L' Inter cade a Monaco con la qualificazione già in tasca. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi incassano all'Allianz Arena la seconda sconfitta nel gruppo C, concluso al secondo posto proprio dietro ai bavaresi del Bayern . Al termine del match, il tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Siamo passati in un girone difficile e siamo soddisfatti per aver fatto una buona gara, contro una squadra fortissima. Potevamo sbloccarla con le occasioni iniziali ma siamo andati sotto con una disattenzione. Abbiamo comunque provato a restare in partita. Abbiamo una sfida importantissima domenica e poi ce ne aspettano altre tre prima della sosta. Hanno giocato tutti bene. Rigore non concesso? Solitamente quando l'arbitro viene richiamato cambia la sua decisione, stavolta non è successo ma fortunatamente non era decisivo. Col vantaggio forse sarebbe cambiata la partita. Lukaku? Dispiace perché è un giocatore importantissimo e aveva dato ottimi segnalo. Ora lo aspetteremo, sarà un valore aggiunto".