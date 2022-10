Barcellona-Inter 3-3: nerazzurri iconici al “Camp Nou”. Lewandowski salva Xavi

Allo stadio Camp Nou, a partire dalle ore 21.00, nel match valido per la quarta giornata dei gironi di Champions League, la formazione di Inzaghi è andata in casa del temibile Barcellona di Xavi, sconfitto la scorsa settimana a San Sirodai nerazzurri per 1-0, rilanciando sul piano motivazionale la squadra lombarda, venente da un periodo di tangibile difficoltà.