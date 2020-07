Verona, Pazzini: “Non ho detto tutto, ma ho la coscienza a posto”

La parola a Giampaolo Pazzini, esperto attaccante classe ’84.

L’esperta punta, intervenuta in conferenza stampa, ha annunciato l’addio alla compagine gialloblù. Un’avventura durata cinque anni che ha sicuramente avuto i suoi momenti sia positivi che negativi, ma l’ex Inter e Milan non ha rimpianti: “Non ho detto tutto. Ci ho pensato, ma parlando cosa raggiungerei? Ho la coscienza a posto. Quando uno finisce un percorso a testa alta, perché si è sempre comportato bene, per me è un grandissimo motivo d’orgoglio. Negli ultimi giorni giro per la città ripensando a tutto questo tempo, ma vedo solo cose positive. Sembrava ieri la presentazione, l’entusiasmo a inizio ritiro, invece sono passati cinque anni“.