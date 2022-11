Hellas Verona-Juventus, Allegri: “Alex Sandro merita un premio. Stiamo crescendo”

"Alex Sandro espulso? Gli va dato un premio perché ha salvato un gol. Eravamo 4 contro 1, i difensori centrali devono attaccare la palla in modo che il fallo venga fatto a centrocampo non al limite dell’area. La squadra sta crescendo, migliorando in condizione fisica. L’importante era arrivare domenica nelle migliori condizioni, poi quando riprenderemo cercheremo di recuperare i giocatori. Per dare anche un po’ di recupero ai ragazzi. Cuadrado ha un po’ di partite sul ginocchio, abbiamo giocatori che rientrano dagli infortuni. La classifica non va guardata, verrà guardata a fine febbraio e vedremo in che condizioni saremo. Ha fatto una bella partita difensivamente, ha giocato tantissimo anche lui. Non avendo cambi è andato anche oltre. Ora dobbiamo recuperare energie. C’è Locatelli che non sta bene, ha problemi all’adduttore e ha tirato diritto finché ha potuto."