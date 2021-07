Hellas Verona, Di Francesco: “Arrivo da un periodo difficile, ho un obiettivo”

Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore dell'Hellas Verona, parla delle sue ultime esperienze in Serie A alla guida di Cagliari e Sampdoria, culminate con due esoneri.

Il neo tecnico dell'Hellas Verona, Eusebio Di Francesco, ha parlato ai microfoni di DAZN soffermandosi sulle sue precedenti esperienze in Serie A sulle panchine di Cagliari e Sampdoria: "Arrivo da un periodo difficile, ma non voglio parlare di due anni perché alla Sampdoria sono stato due mesi e al Cagliari sei. Sono stati commessi degli errori e ci sono state situazioni che non mi hanno agevolato. Ora però non voglio più guardarmi indietro".