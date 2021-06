Florenzi Alessandro

IL PROFILO GIOCATORE DI ALESSANDRO FLORENZI

ESORDI-

Alessandro Florenzi muove i primi passi della propria parabola calcistica ascendente nel settore giovanile della Roma, durante la gestione di Bruno Conti.

L'attuale esterno del Paris Saint Germain - originario di Roma - diviene il capitano della Primavera giallorossa nella stagione agonistica 10/11 ed il 22 maggio 2011, a 20 anni, fa il suo esordio in Serie A subentrando a Francesco Totti in un match contro la Sampdoria ( vinto dalla Lupa per tre ad uno).

La stagione successiva Florenzisi fa le ossa in Serie B con la maglia del Crotone con la formula del prestito secco. L'ex Valencia colleziona 37 presenze mettendo a segno ben 11 reti e viene, pertanto, premiato come miglior giovane del campionato cadetto.

Il 6 settembre 2011, Florenzi fa il suo esordio con la NazionaleUnder 21 sotto la guida tecnica di Ciro Ferrara in un match valevole per la qualificazione all'Europeo Under-21.

Il 14 novembre 2012 l'esterno originario della Capitale italiana viene fatto esordire per la prima volta in Nazionale maggiore dal Commissario Tecnico Cesare Prandelli subentrando al posto di Montolivo in un match amichevole contro la Francia.

Dal 2012 al 2020 Florenzi diviene la bandiera della Roma collezionando venticinque reti in 225 presenze con la maglia della propria città.

Il 30 gennaio 2020 l'esterno classe 91' passa in prestito al Valencia. In Liga, Florenzi racimola dodici presenze lasciando a zero il tabellino delle realizzazioni personali.

Al termine della stagione fa il suo ritorno a Roma, e l'11 settembre 2020 Florenzi si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain, club attuale dell'esterno aggregato alla Nazionale di Roberto Mancini in vista di Euro 2020.

CARATTERISTICHE-

Terzino fluidificante e dardeggiante. Alessandro Florenzi fa della velocità e degli inserimenti le sue doti migliori. Lo spirito romano è incarnato perfettamente nel bagaglio che si porta appresso l'ex calciatore del Valencia che nella Roma ha impiegato tutti i ruoli del centrocampo (oltre che il compito di terzino destro) venendo addirittura adattato da Rudi Garcia come esterno d'attacco. La determinazione è la sua caratteristica principale.

PRESENZE-

Serie A: 227

Coppa Italia: 14

Champions League: 44

Europa League: 8

Serie B: 35

Ligue 1: 21

LaLiga: 12

Primavera Fase Finale: 7

Primavera C: 63

Italia: 42

Italia Under 21: 18

Italia Under 20: 4

GOL-

Serie A: 25

Champions League: 1

Europa League: 1

Coppa Italia: 1

Serie B: 11

Ligue 1: 2

LaLiga: -

Primavera Fase Finale: -

Primavera C: 29

Italia: 2

Italia Under 21: 5

Italia Under 20: -

Scheda aggiornata al 4 Giugno 2021.