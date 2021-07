Luca Bizzarri: “Shomurodov via? Non guarderò più il Genoa”

Luca Bizzarri, comico e conduttore tifoso del Genoa, commenta la trattativa che porterebbe l'attaccante rossoblu, Eldor Shomurodov, alla Roma

"Nel caso, comincio a non guardare le partite del Genoa da Agosto. Di solito comincio a gennaio, a non guardarle più". Questo quanto scritto dal conduttore che ha dato vita al duo comico "Luca e Paolo", con il collega Paolo Kessisoglu, nel caso in cui la trattativa per Shomurodov dovesse andare in porto.