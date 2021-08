Genoa, Sirigu: “In Italia tanti portieri bravi. Donnarumma? Peccato averlo perso”

Salvatore Sirigu, estremo difensore ex rosanero approdato al Genoa, si presenta in conferenza stampa. Il portiere si sofferma anche su Donnarumma e su un particolare dato statistico della prossima Serie A

Il nuovo portiere del Genoa, Salvatore Sirigu, ha parlato in conferenza stampa a proposito dei soli 7 portieri italiani che si presenteranno da titolari nelle squadre di Serie A ai nastri di partenza del prossimo campionato: "Non saprei come analizzare questo dato. Portieri bravi italiani ce ne sono tanti. Abbiamo perso nel nostro campionato un portiere forte come Donnarumma ma sta andando in un'altra squadra importante e sarà un upgrading importante per lui".