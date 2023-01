Genoa, il palermitano Quagliata nel mirino: avviati i contatti con la Cremonese

Dopo l'acquisto di Domenico Criscito, il Genoa punta ad un altro innesto di livello, per rinforzare e allungare l'organico di Alberto Gilardino . Il Grifone, attualmente si trova al terzo posto in Serie B, a pari merito con la Reggina ed a sei lunghezza dal Frosinone capolista. Eventuali ulteriori innesti potrebbero sostenere la rincorsa rossoblù alla promozione diretta.

Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, il prossimo obiettivo della società ligure è Giacomo Quagliata. Palermitano d'origine, cresciuto calcisticamente tra Pro Vercelli ed Heracles Almelo, il classe 2000 oggi si trova in forza alla Cremonese di Davide Ballardini e sembrerebbe essere finito nel forte mirino del Genoa, il quale, dovesse riuscire a vendere Czyborra si troverebbe privo di un elemento nella corsia mancina. Per il momento la Cremonese non pare interessata a cedere il terzino siciliano. Si attendono aggiornamenti...