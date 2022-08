Genoa-Benevento, Blessin: “È mancato solo il gol. Passo indietro? Non credo”

"Non credo sia stato un passo indietro. Ho visto una squadra che ha creato molto e ha giocato bene. Il Benevento si è chiuso aspettandoci. E' mancato solo il gol per sbloccare la gara. Siamo stati bravi a cerare tante occasioni da rete. Abbiamo preparato la gara così con la difesa a tre del Benevento. Le contromisure le abbiamo prese nell'intervallo e infatti sono arrivate le chance per sbloccare lo 0-0. Ci aspetteranno sempre gare così in campionato. Le occasioni sono arrivate e la difesa ha fatto bene, ci teniamo questo punto. Futuro? Non parlo di mercato al momento. Solo in fase di non possesso palla abbiamo messo il trequartista per cercare di attaccare il Benevento. Nel primo tempo soprattutto abbiamo cercato questa strada per far male al Benevento. Siamo stati più bravi nel secondo tempo, creando l'uno contro uno ma alla fine ci è mancato il gol. Ci sono stati alcuni episodi, ad esempio sul fallo di mano in area che c'era la trattenuta evidente ed a nostro parere il rigore c'era. In fase di non possesso palla siamo stati bravi controllando le seconde palle mentre dobbiamo velocizzare di più in fase di possesso palla".