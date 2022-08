Genoa-Benevento 3-2, Blessin: “Arrabbiato per i 2 gol presi, ora testa al campionato”

"Sono arrabbiato. Dovevamo difendere meglio". Lo ha detto Alexander Blessin, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Benevento. Una vittoria, quella conquistata dal Genoa in occasione del match valevole per il primo turno di Coppa Italia Frecciarossa, centrata grazie alle reti messe a segno da Albert Gudmundsson (doppietta per l'islandese) e Massimo Coda.