Genoa, Bani: “Gruppo con potenzialità, Coda top. Dovremmo servire bene l’attacco”

Parola a Mattia Bani. Intervenuto alle colonne odierne di Tuttosport, il difensore del Genoa ha effettuato un bilancio complessivo delle ultime mosse del calciomercato rossoblu. Dall'arrivo di Coda e Yalcin fino alle rassicurazioni arrivate negli ultimi test amichevoli sul reparto difensivo. Il parco attaccanti dei liguri, come detto, si è dunque rinforzato molto in vista del prossimo campionato di Serie B, e anche lo stesso Bani ci ha tenuto a sottolinearlo, spiegando comunque come risulterà fondamentale per tutta la squadra mettere in condizione i propri attaccanti di trovare la via della rete. Ecco, di seguito, le sue parole: "L'acquisto di Coda? Massimo è un giocatore importante. Per i numeri che ha avuto nelle ultime due stagioni è un punto di riferimento ma allo stesso tempo non deve essere l'unica ancora di salvezza. Perché diventi prevedibile e diventi dipendente da un solo giocatore. Penso che abbiamo tanti ragazzi che hanno grandissime potenzialità. Onestamente davanti penso che con Caleb (Ekuban) Yebo (Yeboah), Favilli e Yalcin abbiamo diverse soluzioni sia per togliere peso a Massimo che per essere il più imprevedibili possibile e questo è ciò che conta. Dovremo essere bravi noi a metterli nelle condizioni di fare gol come hanno sempre fatto".