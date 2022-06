Genoa, accordo con la Juventus per Cambiaso: le cifre e Dragusin come contropartita

Ultimi dettagli da limare per l'arrivo di Cambiaso alla Juventus . Il laterale di proprietà del Genoa che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione con la maglia del Grifone, era uno dei primi nomi sulla lista del club bianconero per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri . Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, la trattativa sarebbe stata impostata sulla base dell'arrivo in rossoblu di Dragusin , oltre ad un conguaglio economico pari a cinque milioni di euro.

L'affare è ormai ai dettagli e dovrebbe essere definito entro la giornata di venerdì, con il Genoa che accoglierà così uno dei difensori più promettenti dell'organico bianconero, passato l'anno scorso tra Sampdoria e Salernitana. La Juventus avrà invece a disposizione un laterale dal futuro assicurato, bravo in quanto a spinta e attacco alla profondità, oltre che in fase difensiva. Il classe 2000 arriverà a Torino a titolo definitivo, costituendo un ottimo prospetto per il presente e per il futuro bianconero.