Calciomercato Genoa, ufficiale Yalcin: l’attaccante ex Lecce arriva dal Besiktas

Importante innesto in attacco per il Genoa. Il club ligure ha ufficializzato l'acquisto del centravanti turco Güven Yalçın dal Besiktas. Seconda esperienza in italiana per l'attaccante classe 1999 nato a Düsseldorf, dopo la parentesi poco brillante vissuta con la maglia del Lecce. Di seguito la nota della società rossoblù.