Calciomercato Genoa, non solo Coda e Yalcin: per l’attacco spunta Sansone

Altro obiettivo del Genoa per puntare a una veloce risalita in Serie A

Prosegue spedito il calciomercato del Genoa, voglioso di tornare subito in Serie A dopo la deludente retrocessione dello scorso anno. Dopo gli arrivi di Pajac e Dragusin per la difesa, del bomber Massimo Coda e Yalcin per il reparto offensivo, spunta un nuovo obiettivo della dirigenza rossoblu.