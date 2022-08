Calciomercato Genoa, dopo Puscas in arrivo l’ex Cagliari Strootman: i dettagli

Il Genoa punta al ritorno di Kevin Strootman, centrocampista ex Roma e Cagliari

Genoa particolarmente attivo sul mercato in entrata. Dopo l'arrivo nel capoluogo ligure di George Puscas , il club rossoblu punta a chiudere un'altra operazione di spessore per la categoria.

Come riportato da Sky Sport, è vicino il ritorno in maglia Grifone di Kevin Strootman. Il centrocampista classe 1990 è tornato all'Olimpique Marsiglia, club proprietario del cartellino, dopo una stagione tra le fila del Cagliari con solamente dieci apparizioni.