Serie B, focolaio Covid-19 nel Benevento: chiesto il rinvio della gara col Cosenza

Focolaio nel Benevento, dieci positivi al Covid-19 nel gruppo squadra. La società chiede il rinvio della sfida con il Cosenza

Il Covid-19 torna a colpire la Serie B , dopo i rinvii di metà gennaio. Come riportato da Ottopagine.it, il Benevento ha comunicato dieci positività nel gruppo squadra, registrate nel ciclo di tamponi effettuato nella giornata di ieri a causa dei contagi di due membri dello staff.

La società ha richiesto alla Lega B il rinvio della gara contro il Cosenza , match valido per la 28a giornata e in programma domenica 6 marzo alle 15:30. Secondo le nuove norme del protocollo adottato dalla Lega , con il 35% dei contagi all’interno del gruppo squadra è possibile chiedere il rinvio.

La risposta degli organi del campionato cadetta è attesa al più presto, al momento 9 calciatori dei 25 presenti nella lista consegnata alla Lega dai campani, sono out per la trasferta in Calabria.