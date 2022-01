Parma-Frosinone, probabili formazioni: Iachini, dubbio Inglese. Grosso con il 4-3-3

Le probabili formazioni della sfida tra Parma e Frosinone, valida per la ventesima giornata di Serie B

Si affronteranno questa sera alle 20:30 Parma e Frosinone, nel match valido per la ventesima giornata di Serie B. Dopo 6 gare senza vittorie, la formazione di Iachini ha ritrovato i tre punti e ora vuole la continuità di risultati per tenersi lontano dalle zone calde della classifica. Il Frosinone, dal canto suo, non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole rimanere in corsa per la promozione.