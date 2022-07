Frosinone, Moro: “Catania escluso dalla C? I miei 21 gol valgono. Sassuolo top club”

Stagione esaltante dal punto di vista personale per l'attaccante ex Catania, Luca Moro, poi terminata con l'esclusione del club etneo dal torneo di Serie C a tre giornate dalla fine del campionato. Il bomber nativo di Monselice, ha comuque attirato le attenzioni di diversi club di serie A, grazie ai 21 gol messi a segno in 28 gare disputate. Numeri che non sono passati inosservato per il direttore sportivo del Sassuolo, Carnevali, che ha creduto nelle potenzialità di Luca Moro, acquistando dal Padova l'intero cartellino del calciatore classe 2001. Adesso il centravanti si appresta a vivere una nuova esperienza con la maglia del Frosinone, club di Serie B che si è assicurato le sue prestazioni a titolo temporaneo dal club neroverde. In un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", Moro si è espresso sulla sua esperienza vissuta con la maglia del Catania e sull'approdo al Sassuolo, oggi proprietario del suo cartellino.