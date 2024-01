Frosinone, l’annuncio di Angelozzi: “Caso? Ha delle richieste, è sul mercato”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Frosinone: "Nessuno ha chiesto di andare via, ma non possiamo tenere otto esterni".

"Non cerchiamo attaccanti centrali, ne abbiamo tre e resteranno quelli. Può darsi che faccio ancora qualcosa, forse un terzino se troviamo qualcosa che ci piace. Faremo qualcosa in uscita, in avanti siamo in tanti e qualcuno deve andare via". Così Guido Angelozzi, intervenuto in conferenza stampa per presentare i due neo-acquisti Nadir Zortea e Demba Seck, approdati alla corte di Eusebio Di Francesco in prestito secco da Atalanta e Torino. Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Frosinone, che si è espresso anche in merito al futuro di Giuseppe Caso, sulle cui tracce vi sono anche Palermo e Cremonese.

SU CASO - "Caso vuole andare via? Nessuno ha chiesto di andare via, ma non possiamo tenere otto esterni. Caso ha delle richieste, è valido. Sia lui che Bidaoui e Baez sono sul mercato. Vedremo, anche perché là davanti siamo in tanti. Se pensano di stare qui perché si sta bene, poi può essere un problema anche allenarsi. Seck è un esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, è un giocatore che noi non abbiamo in squadra. E' una gazzella, un grande contropiedista. Per me è come aver preso tre calciatori in uno. Sono felice che abbia scelto Frosinone nonostante avesse una società all'estero che gli avrebbe dato molti più soldi".

BERTESAGHI E NON SOLO -"Se Bartesaghi è un profilo che mi piace? Prima di rispondere alla domanda, voglio dire un particolare su Zortea: lui prima di venire a Frosinone, dal 5 gennaio aveva già trovato la casa da affittare e lo ha fatto su internet. Questo per far capire la voglia che aveva di venire qui. Sono entrambi ragazzi, al di là della formula del prestito, che hanno voglia di giocare con il Frosinone. Avevamo chiesto il diritto di riscatto ma i rispettivi Club credono in loro per il futuro. Quanto a Bartesaghi, è un ragazzo che seguiamo. Stiamo riflettendo se è un profilo che potrà darci una mano".

SU ZERBIN -"Zerbin al Monza? Andavamo dietro al ragazzo dall’inizio di dicembre. C’erano dei contatti col Napoli, prima lo volevano e dare e poi sembrava di no. Abbiamo cercato di fare un’operazione con un altro ragazzo, une extracomunitario, ci eravamo dati la disponibilità a fare entrambe le operazioni. Ma non mi sono reso conto che il ragazzo non si poteva tesserare, è stato un mio errore e il giocatore è andato altrove perché il Napoli ha cercato una Società dove appoggiare questo giovane. E quando si è fatto il Monza, considerato che il Napoli doveva piazzare anche il giovane extracomunitario (Popovic), Zerbin è andato al Monza".

SU ZORTEA E SECK - "Nadir Zortea lo avete già apprezzato contro il Cagliari. Giocatore che inseguivo da anni e finalmente siamo riusciti a portarlo a Frosinone. Con Demba Seck è da questa estate che messaggiamo per portarlo qui. In settimana si è aperto uno spiraglio, stava andando a giocare in Turchia e quando l'ho saputo l'ho contattato e mi ha dato la sua disponibilità. Speriamo ci faccia vedere belle cose. Li ringraziamo perchè sono ragazzi che vogliono mettersi in gioco e che vogliono aiutare il Frosinone, per questo sono qui".

