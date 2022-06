Calciomercato Frosinone, Stirpe: “Dal Sassuolo non solo Moro. In arrivo altri colpi”

Stirpe sul mercato del Frosinone: dal Sassuolo non solo Moro, ok Ciervo e Turati

Il mercato di Serie B entra nel vivo nonostante la campagna trasferimenti 2022-2023 avrà il suo inizio ufficiale il prossimo 1 luglio. Ad accendere l'entusiasmo dei tifosi ciociari, il patron del Frosinone, Maurizio Stirpe, intervenuto durante la conferenza stampa in programma quest'oggi. Come riporta il sito tuttofrosinone.com, il presidente del club ciociaro, dopo l'approdo ai canarini di Fabio Lucioni, ha di fatto ufficializzato altri innesti in vista del prossimo campionato di Serie B. Di seguito le dichiarazioni del numero uno del Frosinone.