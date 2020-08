FOTO Ritiro Palermo, squadra a cena a Petralia Sottana: accoglienza calorosa dei ristoratori

Il Palermo si gode le prelibatezze di Petralia Sottana.

La squadra di Roberto Boscaglia, quest’oggi, dopo la doppia seduta di allenamento, ha cenato presso il ristorante Il Castello del borgo madonita. La serata è stata immortalata proprio dai gestori del locale, che hanno voluto scattare una foto di gruppo con i rosanero. I ristoratori, inoltre, hanno rivolto sui social un augurio alla compagine siciliana in vista della prossima stagione di Serie C. “La squadra del Palermo in ritiro a Petralia in visita nel nostro ristorante per gustare le nostre specialità, in bocca a lupo ragazzi“, questo il messaggio.

