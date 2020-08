Il Palermo di Roberto Boscaglia si prepara al ritiro pre-campionato.

I rosanero da questa sera saranno in quel di Petralia Sottana per iniziare la preparazione in vista dell’inizio della stagione, prevista per la fine di settembre. Nel frattempo, a circa ventiquattro ore dal primo allenamento, il campo è pronto all’uso con tanto di striscione piazzato dai tifosi del Palermo atto a incitare la squadra.