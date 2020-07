FOTO Palermo, Petralia Sottana si prepara per il ritiro dei rosanero: le immagini del campo

Petralia Sottana attende l’arrivo dei rosanero.

Il Palermo andrà in ritiro ad agosto presso il borgo delle Madonie, come accaduto lo scorso anno, seppure non sia ancora noto il nome dell’allenatore che guiderà la squadra siciliana nella prossima stagione di Serie C. Il duo Castagnini-Sagramola, infatti, è ancora a lavoro per l’inserimento in società di un tecnico esperto e di una rosa di qualità che possa puntare alla vetta della classifica. Intanto, a Petralia Sottana, il terreno di gioco è già pronto per accogliere i rosanero. Di seguito le immagini.