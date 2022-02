Monopoli-Foggia, Petermann: “Abbiamo ritrovato compattezza. Se seguiamo Zeman…”

Le dichiarazioni dell'attuale centrocampista del Foggia, Davide Petermann, a margine della vittoria contro il Monopoli

Zero a uno, è questo il risultato maturato nel match di Serie C in cui si sono affrontati il Monopoli di Colombo e il Foggia. La squadra di Zeman ha trovato il secondo successo consecutivo dopo la vittoria con il Palermo grazie alla rete di Davide Petermann. Il match winner di Monopoli-Foggia è intervenuto in conferenza stampa a margine del match valido per la ventottesima giornata del Girone C di Serie C. Di seguito, le dichiarazioni dell'ex calciatore del Palermo.