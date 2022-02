Messina-Foggia 1-1, Zeman: “Curcio e Ferrante? Vi spiego i cambi, col Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Foggia dopo il pareggio ottenuto contro il Messina

"Sono contento della prestazione, non del risultato perché meritavamo qualcosa in più del pareggio". Lo ha detto Zdeněk Zeman , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida andata in scena ieri pomeriggio allo Stadio "Franco Scoglio". Il tecnico del Foggia ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine pugliese contro l' Acr Messina , proiettandosi anche alla partita contro il Palermo , in programma martedì 15 febbraio, alle ore 18:00, allo Stadio "Pino Zaccheria".

"Un punto non ci soddisfa anche se muove qualcosa in classifica. Abbiamo sempre fatto la partita anche se non siamo stati fortunati a chiudere con il gol. Riguardo al primo tempo, siamo entrati in area di rigore senza concretizzare ma quello è colpa nostra. Non so quando si deve fischiare un fallo di mano se non in casi come quello del cross di Nicolao, mi sembrava che l’arbitro stava per farlo ma forse gli è mancato il fiato. Preoccupano gli infortuni anche perché abbiamo un viaggio lungo e martedì si gioca di nuovo. Ho fatto uscire Curcio e Ferrante perché martedì abbiamo la partita contro il Palermo e li voglio pronti. Mi preoccupano Martino e Rocca. Speriamo che il viaggio andrà bene, domani (oggi, ndr) dobbiamo allenarci", ha concluso Zeman.