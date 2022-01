Foggia, Zeman: “Assenze pesanti, ma nessun alibi per il ko. Mastour? Era bravo ma…”

Visibilmente amareggiato dal risultato, il tecnico boemo del Foggia, Zdenek Zeman, ha analizzato il pesante ko interno per 1-3 subito contro il Latina, nel corso del match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C

“Avevamo preparato la partita in modo diverso, non abbiamo giocato da squadra e ognuno ha giocato individualmente e non siamo riusciti a produrre gioco. Assenze? Eravamo rimaneggiati, in panchina c’erano tre calciatori che non potevano essere utilizzati, ma non è un alibi, perché una squadra organizzata deve saper interpretare sempre al meglio la gara, in ogni caso speriamo di recuperarli per le prossime gare. I nuovi li ho messi dentro per vedere le loro caratteristiche. Rizzo non posso valutarlo perché l'ho messo sulla fascia opposta, Vitale è un bravo ragazzo. calciomercato? Questa squadra ha fatto 34 punti sul campo, ho fiducia, bisogna vedere in quanto tempo riusciranno inserirsi i nuovi. Se entra qualcuno, dovrà uscire qualcun altro. Mastour? Da piccolo sapeva giocare, era tecnicamente bravo, ma da grande non ha mai visto la palla".