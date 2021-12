Foggia, Sciacca: “A Catania vinto col cuore. Avellino? Ce la giocheremo”

Le parole del capitano del Foggia, Giacomo Sciacca , in vista del prossimo impegno contro l'Avellino

Mediagol (gm) ⚽️

Dopo il successo maturato contro la Virtus Francavilla, il Foggia si prepara a tornare in campo per affrontare in trasferta l'Avellino di Piero Braglia, nell'ultimo match del girone di andata di Serie C, in programma domenica alle 14:30. Impegno presentato in conferenza stampa dal capitano dei satanelli, Giacomo Sciacca.

“Il Foggia, fino ad oggi, ha fatto buon girone di andata, per quel che riguarda me direi che sono contento, anche se penso di poter fare anche di più diciamo che non sono soddisfatto al 100%. Però penso che sia l’atteggiamento ad avere perché comunque uno deve sempre migliorarsi. Il momento più bello della stagione, finora, è stata la vittoria di Catania, una vittoria che è arrivata con il cuore, in un momento in cui ci mancava proprio quel tipo di risultato, ci mancava vincere con la malizia, con le unghie. Quello più brutto? La sconfitta contro la Turris. Ancora oggi non capisco come abbiamo preso due gol, per fortuna tra un po’ arriva il girone di ritorno, li incontreremo quasi subito e speriamo di vendicarci”.

Abbiamo perso solo tre partite e questo per noi potrebbe significare un punto di partenza per il girone di ritorno. Mister Zeman chiede la linea di difesa alta. Puntiamo a fare un buon campionato e i risultati si sono visti. Nell’Avellinoci sono individualità sugli esterni importanti ma ce la giocheremo come sempre stando più attenti e concentrati”