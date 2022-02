Foggia-Palermo, i convocati di Zeman: Alastra squalificato, out in cinque

La sfida tra Foggia e Palermo è in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Pino Zaccheria": i convocati di mister Zeman

Ecco l'elenco dei venti convocati per la gara contro il Palermo, in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Pino Zaccheria". Rientrano Petermann, dopo aver scontato la squalifica, e Di Pasquale. Out l'ex rosanero Alastra, squalificato dal Giudice Sportivo. Restano indisponibili, per infortunio, Markic, Di Grazia, Garattoni e Tuzzo a cui si aggiunge Martino, uscito malconcio dopo la partita contro il Messina.