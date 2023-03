Foggia, Delio Rossi è il nuovo tecnico: ritorno, amore e sogno playoff in Serie C

L'ex allenatore del Palermo, Delio Rossi è il nuovo tecnico del Foggia in Serie C

Il nuovo tecnico del Foggia , Delio Rossi , arriva nel momento più delicato della stagione. Subentrato a Mario Somma , l'allenatore emiliano ha l'arduo compito di motivare e rivitalizzare un gruppo parzialmente lacerato da tensioni e risultati al di sotto delle aspettative conseguiti nelle ultime settimane. Ricostituire un'identità tangibile sul piano collettivo, ritrovare una buona condizione fisica ed un impianto di gioco marcatamente propositivo. Obiettivo propedeutico a risalire la china in classifica, oggi il Foggia è sesto in graduatoria nel girone C di Lega Pro, a meno 4 punti dal Pescara terzo. Ha parlato così del suo ritorno l'ex tecnico rosanero a Foggia Tv:

Delio Rossi, con il suo approdo Foggia vivrà la seconda esperienza in Serie C della sua prestigiosa carriera. L'ultima nel 1993/1994, quando era alla guida della Salernitana. Poi la maturazione sulle panchine di Foggia, Pescara, Genoa, Lecce, Atalanta fino alla consacrazione con Lazio prima e Palermo poi. Con quest'ultime due finali di Coppa Italia conquistate, con tanto di vittoria con i biancocelesti nel 2009. Due stagioni dopo con il club dell'allora patron Maurizio Zamparini non ci riuscì, dovendosi fermare davanti all'Inter proprio all'ultima sfida, quella dell'Olimpico. Un Palermo di Rossi capace di dare scacco alle big del calcio italiano, in grado di conciliare gioco, risultati e spettacolo. Cifra tecnica rimarchevole, identità tattica tangibile, un calcio aggressivo, propositivo, totale.