Catania-Foggia, Marchionni: “Possiamo fare male agli etnei, ecco cosa ci servirà”

Le dichiarazioni del tecnico del Foggia, Marco Marchionni, alla vigilia della gara di Catania.

La compagine rossonera allenata dal tecnico Marco Marchionni, si trova da ieri nel ritiro di Aci Sant’Antonio, località alle pendici dell’Etna, per preparare il match contro il Catania, valevole per il primo turno dei playoff di Serie C, in programma domani – domenica 9 maggio – alle ore 17,30, allo Stadio Massimino. Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico dei “satanelli” ha presentato così la sfida contro gli etnei.

“E’ una gara che si presenta da sola, da dentro o fuori, non servono particolari stimoli. Abbiamo lavorato molto e bene durante la settimana, bisognava recuperare energie fisiche e mentali per affrontare una partita decisiva come questa. Noi siamo consapevoli che se giochiamo da Foggia, puntando sulle nostre caratteristiche e mettendo in campo testa, grinta, coraggio e cuore possiamo far male: ecco perché dobbiamo restare concentrati fino alla fine, non possiamo commettere errori, di fronte avremo una squadra esperta ma motivata quanto noi, e pronta a punirti. Formazione? Recuperiamo Fumagalli, sappiamo quanto sia fondamentale il suo rientro. Purtroppo abbiamo avuto qualche defezione da Covid che ci impedisce di essere al completo, so per certo che posso fare affidamento su ragazzi motivati e vogliosi di far bene”.