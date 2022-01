Calciomercato Foggia, colpo Rizzo: l’ex Juve Stabia approda alla corte di Zeman

Il direttore sportivo del Foggia, Giuseppe Pavone, piazza il colpo di calciomercato. Dalla Juve Stabia arriva Alberto Rizzo, laterale classe 1997, ex Trapani e Cittadella. L'ex titolarissimo delle "vespe" è il nuovo esterno di Zeman

Il direttore sportivo del Foggia, Giuseppe Pavone, piazza il colpo Alberto Rizzo, laterale sinistro, classe 1997, ex Trapani, Cittadella e Juve Stabia. Il dirigente pugliese ha trovato dunque il tassello mancante per sopperire all'assenza per infortunio di Alessandro Garattoni, dopo l'infortunio al collaterale. Alberto Rizzo, cresciuto nel settore giovanile del Trapani, nel 2017-2018 colleziona, con la maglia dei siciliani, venticinque presenze ed un gol in Serie C. Nel 2018 arriva la chiamata del Cittadella in Serie B, con i quali Rizzo resterà per due stagioni, collezionando quattordici presenze. Nelle ultime 2 stagioni il neo rossonero ha collezionato ben cinquanta presenze con la Juve Stabia. L'ex delle "vespe" ha firmato un contratto che lo legherà al Foggia di Zeman fino a giugno 2024 con un opzione per la stagione 2024-2025.