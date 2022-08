Twente-Fiorentina, probabili formazioni: Italiano con Bonaventura, Jans lancia Cerny

La Conference League torna in campo dopo le gare di andata della scorsa settimana. Secondo appuntamento per la Fiorentina , dopo la vittoria maturata al "Franchi" contro il Twente . La compagine guidata da Vincenzo Italiano riparte dal 2-1 dell'andata, ha a disposizione due risultati su tre per approdare ai gironi della terza competizione europea. Allo stadio "De Golsche Veste" di Enschede in campo alle ore 19, la gara verrà trasmessa in chiaro su TV8.

Fiorentina che ritrova l'Europa dopo cinque anni di assenza, l'ultima volta in campo con la fascia di capitano c'era Davide Astori. I viola hanno iniziato il loro percorso in Conference dall'ultimo turno dei prelimari, gli olandesi hanno invece superato nel doppio confronto il Cukaricki. Tutti a disposizione per il tecnico ex Spezia, ad eccezione di Zurkowski. I toscani ritrovano in campo Igor e Bonaventura, assenti all'andata che probabilmente partiranno da titolari nell'undici di Italiano. Per il resto formazione uguale a quella che ha trionfato lo scorso 18 agosto. Terracciano tra i pali, corsie laterali presidiate da Venuti e Biraghi, in mezzo Milenkovic e Igor. Terzetto di centrocampo formato da Duncan, Amrabat e Maleh, in avanti conferma in arrivo per Gonzalez, Cabral e Sottil. Il tecnico Jans dovrebbe invece dar spazio dal primo minuti a Cerny, autore del gol dell'andata che tiene accese le speranze per gli olandesi. Conferma invece per Van Wolfswinkel davanti, supportato proprio da Cerny, Vlap e uno tra Tzolis e Rots.